港星溫碧霞當年演出《封神榜》妲己一角，被封為「最美妲己」，近年則把工作重心移到大陸，日前她才從大陸回到香港，曬出在家休息照片，暴露家中客廳大到能騎馬，近日再PO海景花園的景色，豪宅頻頻引發熱議。

溫碧霞在微博曬出一系列近照，透露大約5個多月沒有回家，直呼：「回到家的感覺就好像一個小孩回到母親的懷裡一樣的溫暖」，同時曬出與愛犬的合照，以及兒子在花園玩耍的照片，表示小情人也長大了許多，感嘆：「回家真好，素顏真舒服」。

溫碧霞日前在家中溜馬，近日再曬海景花園。（圖／翻攝自微博）

溫碧霞豪宅花園宛如度假Villa。（圖／翻攝自微博）

特別的是，可見溫碧霞家中花園景觀很好，一眼望出去不但有海景可看，還有藤製沙發椅或遮陽的擺設，打造得就像度假Villa的環境。而其實，溫碧霞之前就曬過清水灣海景豪宅，據悉，她熱愛海島旅遊，因此選了可以面海的住所，豪宅宛如海島渡假村的風格，讓許多網友驚嘆連連，但也有人猜她這幾年大多在大陸工作，也有可能是租住豪宅長住。

溫碧霞日前才於微博曬出在家中騎馬、溜馬的照片影片，偏歐式風格的豪宅內裝，不但有旋轉樓梯、水晶吊燈，客廳還寬敞到可以騎馬，讓不少網友看了直呼「貧窮限制了我的想像力」、「太狂了」、「花式炫富」、「見過遛狗的，沒見過遛馬的」、「有錢人跟我們想得不一樣」。

(中時新聞網)