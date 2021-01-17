網路圖文插畫家兼YouTuber「超直白」，因不避談大尺度話題在網路上爆紅，敢說敢言的她還去上了性教育課程，近來她登上「雞排妹」鄭家純的網路節目《深夜保健室》擔任特派員，實際前往高雄野戰地點，沒想到竟當場發現用過的保險套，頓時引發話題。

《深夜保健室》討論「各種想不到的性癖」主題，由於討論到野戰，也由超直白前往網友推薦的野戰地點美術館，實際到了現場她也直呼，由於草叢和樹林很多，隱蔽性真的很高，難怪成為情侶首選，甚至還在一棵樹旁發現用過的保險套，「保險套啦！還綁起來了，這不是我們set的」。

超直白也趁機機會教育，告訴大家避孕的重要性，「這個人觀念很好，他知道就算打野戰，也要安全性行為，大家這個很重要知道嗎，不要不小心懷孕了喔」，而關於野戰會不會觸法，律師陳立怡也解釋，「野戰這個行為基本上本身不違法，因為野戰要構成意圖供人觀覽而從事猥褻的行為」。

律師提醒不要以身試法。(圖/翻攝自深夜保健室YouTube)

陳立怡進一步表示，「從事野戰的這些人，他的目地是被他人看到，例如說光天化日之下，在大馬路上、地鐵，極有可能觸犯到公然猥褻罪」，她也提醒如果隨意拍下他人野戰過程PO網，很可能會違反妨害秘密、散播猥褻物品罪等問題，千萬不要以身試法。

(中時新聞網)