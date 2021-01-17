偷車不算新聞，但是偷美國軍用車就實在膽大包天，上周五加州國民警衛隊的1輛悍馬車遭竊，現在聯邦調查局FBI提出賞金，希望大眾能夠幫助協尋，或是提供線索，要是竊賊願意自首，聯邦政府可以從輕發落。

洛杉磯時報(LA Times)報導，根據FBI在推特上發布的消息，這輛車是在加州貝爾市(City of Bell)的國民警衛隊軍械庫中偷走的。車子的外觀塗有綠色迷彩，還有各種各樣的官方識別，包括保險桿編號為40BSBHQ6；行政編號是WV57TO-HQ06 / M1165A1；註冊號為NZ311R。車輛上還可以看到第40營的營號(40TH BSB)。

A green camouflage #Humvee was stolen from @CaArmyGuard in #Bell CA on Friday. Identifiers include Bumper# 40BSBHQ6; Admin# WV57TO-HQ06/M1165A1; Reg# NZ311R & Battalion 40TH BSB. Please call 3104776565 to claim a #reward up to 10K for info leading to the recovery #BOLO



### pic.twitter.com/BGDaAzauF2 — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 17, 2021

FBI洛杉磯辦事處發言人蘿拉·艾米爾（Laura Eimiller）說：「我們盡快利用媒體來發布，希望有人能指認出車輛的下落。」

艾米爾說，偷車者不可能不知道這是一輛軍用車，包括顯著的迷彩、厚重的裝甲都是特徵，她認為是故意偷車的。她警告偷竊者將受到最高10年監禁的處罰。

這輛車價值12萬美元(335萬新台幣)，知道下落的送回者，可能獲得1萬美元(27萬新台幣)的獎勵。

在極右翼極端主義者闖入美國國會大廈後不到兩週，謠言正流傳可能出現其他襲擊事件，因此悍馬車遭竊，也引起了關注。不過艾米爾說，「目前沒有證據表明竊盜事件與襲擊或治安有關，但我們也不排除其中可能的關連。」

(中時新聞網)