輝瑞疫苗在歐盟獲緊急使用權後，歐洲各國陸續開始為民眾接種輝瑞疫苗，在挪威日前傳出有23名年長者因接種疫苗死亡後，今日再增加6名年長者因接種疫苗死亡，讓挪威累計接種輝瑞疫苗後死亡個案增至29例，涉及年齡層亦由80歲或以上的長者，擴大到75歲以上。挪威當局表示，所有死者均為嚴重病患者。

據《香港經濟日報》引述挪威藥品管理局表示，目前為止BioNTech／輝瑞（Pfizer）生產的疫苗，是挪威唯一獲批的疫苗，因此所有死亡個案，都與這種疫苗有關。

報導說，挪威已向約4.2萬人注射至少一劑輝瑞疫苗，接種者多為新冠肺炎高風險人士，其中也包括80歲以上的年長者。

挪威藥品管理局指出，目苛所有死亡個案均與患有嚴重疾病的長者有關，大多數人都出現疫苗的預期副作用，包括噁心、嘔吐、發燒、注射部位的局部反應以及令原有疾病患化等。

此外，挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，這種疫苗對長者可能沒有太多好處，因對於那些身體狀況脆弱的人來說，即使是相對輕度的疫苗副作用，也會產生嚴重的後果。

輝瑞表示，正與挪威公共衛生署就死亡事件進行調查，但認為到目前為止的死亡數字並不令人擔憂，仍與預期相符。挪威當局上周已更新輝瑞疫苗的接種指引，指若長者身體虛弱就不應接種。

(中時新聞網)