RegTech為Regulatory Technology的縮寫，一般譯為「法遵科技」或「監理科技」，在2020年成為英國、美國金融科技圈的熱錢追捧標的，台灣仍處於啟蒙階段，已浮上檯面的金融科技新創團隊或專業服務公司轉型，如重量科技、捷智商訊，以及美商鄧白氐，強項多是資訊科技，均把業務重點放在應用AI及大數據、智慧洗錢防治。

益博睿（Experian）亞太區執行長Ben Elliott表示，法遵科技應作到可以協助監控金融交易過程，以符合監管機關的法規要求。舉例說，反洗錢交易偵測要能為金融機構作到不觸及法規，提前預警可能發生的弊端。

該公司透露，近來收到許多金融客戶詢問，有關個人信貸和房貨的申請核貸服務，如何能快速應對需求？於是技術團隊分拆問題為：達成整合inbound/outbound資源串接、資料發查、運算和流程能力等等，以解決傳統決策引擎無法處理的問題，更重要的是符合法規。

由於金管會在2020年公布「金融科技發展路徑圖」，含納法遵科技於其中，並計畫三年內落地RegTech，Ben Elliott認為，創新與監理若能並進，可以推升台灣數位金融藍圖，惟考量每間金融機構的業務目標不同，益博睿亦深刻了解台灣金融機構普遍的痛點，多元交流、討論，將能讓法遵科技在台灣發展起來。

(工商 )