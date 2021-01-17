全球第4大汽車製造商Stellantis集團17日晚間指出，堅決否認有關「Stellantis集團正計畫在大陸創建一家新合資企業」的傳聞。

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）與寶獅雪鐵龍集團（PSA）合併組成的新集團Stellantis，於16日正式成立。新集團擁有原FCA旗下的飛雅特（Fiat）、吉普（Jeep），以及PSA旗下的雪鐵龍（Citroen）等14個品牌。

界面新聞報導，Stellantis於17日在官方微信公眾號發表聲明指出，Stellantis將一如既往地致力於和目前的合作夥伴：東風汽車集團和廣汽集團的合作。

第一財經16日報導引述知情人士透露，Stellantis有意在大陸成立一家絕對控股的合資公司，目前談判的持股比例為75％，業務範圍包括乘用車、新能源汽車等。Stellantis正在接洽大陸國企奇瑞汽車、港股上市公司廣汽集團。僅時隔一日，Stellantis火速澄清上述傳聞。

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