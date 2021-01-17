公視春節特別節目《一字千金妙筆生花行大運》邀請4對最佳拍檔上節目，英語名師徐薇備賽心慌慌，竟靠看古裝劇，跟著一句句練功，讓主持人曾國城超傻眼，徐薇笑稱：「今天是搞笑擔當，準備來墊底的，只求兒子別氣我是來扯後腿。」反倒是徐薇帥兒江大成出口成章、機智過人，秀爆全場，更獲封「最佳煮兒」代表。

五天特別節目分別是男女主播來PK、金鐘得主賽、各路菁英賽、最佳拍檔雙人賽、政壇之星賽，在最佳拍檔雙人賽，邀請到前主播蕭彤雯與美寶母女拍檔、資深藝人檢場與香奈兒父女拍檔、英語名師徐薇與江大成母子拍檔，以及相聲領域師姊弟郎祖筠、劉爾金拍檔。

曾國城介紹徐薇、江大成母子檔時，猛虧徐薇有膽識來接受中文考驗，「是不是冒險冒得太厲害？！」畢業於台大經濟系的江大成立即脫口而出：「舉步為艱、如履薄冰。」展現出眾好實力，他沈穩地打趣說：「因為母親都不行，所以我中文及做菜特別好。」

(中時 )