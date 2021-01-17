由文化部主辦的「臺客原經典重現演唱會」16日在河岸留言西門展演館舉辦，連續3場共6小時有11組歷屆金曲獎及金音獎得主參與演唱會，也首度曝光了「臺語、客語、原住民族語流行音樂發展史影音紀錄」精華影音片段。去年甫獲第31屆金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的盧靜子得獎後105天現身開唱，第1首歌曲「送情郎到軍中」才唱到一半就在舞台上有感而發而潸然淚下。

盧靜子帶著歉意對台下的觀眾解釋說，她每次唱這首歌時就想到她的親哥哥，「當年哥哥在金門當兵時寫回家的一封平安家書，讓我思念不捨而有感而發寫下這首歌，但現在哥哥已經過世，所以這首歌每唱必哭！」

盧靜子接下來演唱的是大家耳熟能詳的「馬蘭之戀」，當她唱到副歌時，卑南族金曲重唱組合「南王姊妹花」更在沒有事先告訴前輩的情況下主動衝上台幫盧靜子和音，她們透露：「這輩子能跟盧靜子合唱是從小的夢想！因為我們的父母長輩都是阿姨的超級粉絲！」

盧靜子14歲就獲唱片公司賞識，幫她錄專輯，她一直堅持唱原住民的歌，「這些傳唱了幾十年的音樂，是我生命中很美麗的經歷；也是很多原住民共同的回憶！」她16日下午開心與年輕歌手們合照，自己年紀雖然大，「但我的獎座是最新鮮的！我在演唱會的後台感覺就像補過一場金曲獎的慶功宴；我也很享受用這樣快樂的心情，上台唱歌給大家聽！」

「臺客原經典重現演唱會」由「客聲流域」吉那（楊淑喻）、林曉培、黃連煜、羅思容打頭陣，客語主持人許千蕙主持；而金鐘獎入圍者巴奈·葛六主持的「原聲流域」則從16:00開始，由瑪蓋丹、南王姊妹花、王宏恩、盧靜子接力演唱；壓軸的「臺聲流域」由主持人郭奕均主持，曹雅雯、朱約信(朱頭皮)、紀露霞演出。每場次以影音紀錄前導預告片，搭配主持人臺、客、原3語巧妙串場，讓觀眾同時用歌聲及語言回味三語系的音樂故事與歷史。

「臺語、客語、原住民族語流行音樂發展史影音紀錄」的紀錄片導演熊儒賢，在應邀上台分享幕後籌備過程時也說：「拍攝這一系列族群流行音樂影音記錄的概念源頭，就是Song(歌)、而歌是由Story(故事)所創作出來的，在傳唱中，這些歌曲就成為History(歷史)。我們就是從歌中聽到了故事、從故事聽到了歷史，這個歷史包含了臺灣的族群語境、歷史背景、政治經濟、社會轉型、民主進程、音樂發展，這些都是我們自己的文化，而這個影音記錄也見證了臺語、客語、原住民族語跟華語歌曲一樣，都因此站上主流音樂的巔峰！」

盧靜子參與「臺客原經典重現演唱會」演出。（野火樂集提供）

導演熊儒賢與主持人許千蕙。（野火樂集提供）

林曉培參與「臺客原經典重現演唱會」演出。（野火樂集提供）

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