國民黨前副祕書長蔡正元今晚在臉書發文「怎麼跟拜登交代？」系列發文第三集，指出民進黨政府進口萊豬，幫助川普在美國大選在萊豬大州北卡羅來納州逆轉勝；拜登團隊勝選後聘請艾利森教授起草中國政策備忘錄，已露口風明白說「反對台灣獨立」。民進黨進口萊豬這爛招，幫川普大忙，但川普沒當選，得罪了拜登，看怎麼跟拜登交代？

蔡正元說，民進黨政府挺川普，挺得像川普黨，看在拜登眼裡當然不是滋味。但拜登也絕對沒想到，民進黨會用進口萊豬這爛招來幫川普助選，民進黨對外說詞是為促進美台貿易，迎合美國政府的要求。

他說，如果真是如此，大可在美國總統大選後，不論川普或拜登當選，跟新的美國貿易官員談判時，再鬆綁進口都還來得及，也可以換到一些實質的條件。但是民進黨政府宣布進口萊豬時，美國沒有提出這項要求，台灣也沒換得實質的回報，只產生一個結果就是：原本搖擺州的北卡羅來納州，也是萊豬出口大州，拜登是有贏的機會，經民進黨宣布進口萊豬，讓川普黨在該州有題材大內宣，該州投票結果川普逆轉勝。

蔡正元說，就拜登而言，民進黨干涉美國選舉到此程度，拜登已經當選是可忍，但對拜登的團隊是孰不可忍。選民投票顯示拜登獲勝不到兩天，拜登立即聘請哈佛的艾利森教授起草中國政策備忘錄，雖然尚未公佈但艾利森已露口風，明白的說反對台灣獨立。

他說，民進黨挺川普挺到賠了夫人又折兵，自稱「主權獨立國家」，在拜登對台灣很感冒的新政下，沒有主權，也不獨立，更非國家，只剩下「自由燈塔」的殘餘價值，結果還要逼著台灣人吃萊豬。民進黨進口萊豬這爛招，幫了川普大忙，但川普沒當選，得罪了拜登，看怎麼跟拜登交代？

(中時 )