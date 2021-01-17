（美家人力資源今日舉辦「2021第一屆美家盃羽球賽」，讓移工們一起運動享樂。圖／曾麗芳）

根據勞動部統計數據，2018年底，台灣移工人數已突破70萬人，而台中排名全台最多移工縣市的第二名，總部設在台中的美家人力資源，為打造友善的國際移工就業環境，17日舉辦「2021第一屆美家盃羽球賽」，讓移工們在工作忙碌之餘也能一起運動享樂。

羽球是極易上手的全民運動，在國內蓬勃發展，同時也是國際移工主要來源國，泰國、印尼、越南及菲律賓等四國，共同之球類運動，這次活動，美家人力資源邀請聰德國際、sNug給足呵護、麗寶樂園、Bonny、Lastic、紅白電信等一同參與這項盛事，並帶領超過100名的移工選手一起進行熱身活動以及開球儀式，揭開今日精彩賽事。

今日活動現場可以看到移工們以球會友、互相切磋，不分國籍共同體驗運動之樂趣，增進各國情誼，也吸引未參賽的移工朝聖觀賽，在一旁加油打氣，讓整個活動氣氛皆無冷場，相信這次競賽結束之後，各國移工們私底下便會時常相揪打羽球。

美家人力資源表示，秉持企業責任精神，除推廣運動的重要性外，為改善國際移工相關權益、友善新族群，本次活動將所有的報名費用全數捐給桃園群眾協會協會設立菲律賓、印尼與越南的庇護中心，提供法律諮詢、緊急安置、協助取得合法薪資與賠償等服務。

台中市羽球委員會主委謝震穎表示，感謝美家人力公司辦外籍移工羽球比賽，可以鼓勵移工建立正當又健康的休閒運動習慣，也增加臺中市羽球運動的人口，期待美家人力未來規模愈辦愈大，台中市羽委會也期待跟美家人力一起合作安排移工與國內好手互相競賽，增進各國移工與國內好手互動交流的機會，打造台中市移工羽球運動風氣。

贊助單位之一的sNug給足呵護總經理鍾志誠表示，贊助美家人力移工羽球賽事，主要是提倡民眾具備球類運動時預防運動傷害的概念，尤其是足部的保護措施，建議需穿著極佳的氣墊保護、穩定加壓與吸汗透氣除臭等功能，讓運動過程不因襪子濕黏鬆滑而影響專注力。

(工商 )