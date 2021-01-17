民進黨桃園市議員王浩宇，過去因爭議言行不斷引起政壇側目，昨（16）日投票結果突破罷免門檻達8萬4582票，確定遭罷免。但翻開王浩宇過去的爭議言論，其中關於前高雄市長韓國瑜，是否復出政壇一事，王浩宇超連結斷言，他若被罷免下台後，韓國瑜會選桃園市長。

而王浩宇過去維持網路聲量的武器，就是在臉書發文引戰，最具爭議的是他在去年罷韓通過當天，發文「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」遭台北市議員徐巧芯怒轟冷血，引起軒然大波，王隨即在臉書道歉。他也曾對韓國瑜下台後的政治路發文預言，「我是他唯一的顧慮，我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長，而且實力不弱，到時候桃園人自己得付代價」，引起政壇議論。

王浩宇臉書。(圖/本報系資料照，翻攝自 王浩宇臉書)

而對於罷免結果，王浩宇昨晚發文「由衷感謝支持他的朋友」後，至今仍未在公開平台發聲。《中天新聞》16日指出，王目前人不在台北，很可能是躲到綠島散心。

而由於中選會將於22日舉行公告罷免結果，王浩宇也將於同日解除職務，服務處就此熄燈。據了解，王已和工作團隊協調好，明起開始到22日，服務處仍會有工作人員進駐，但單純只是整理物品，不會對外開放。

網友則回應，「他手握八萬兩千多罷免票，還真以為別人得顧慮他呢」、「韓要嘛出來選北市長、選總統，還跟你搶桃園？」。

(中時新聞網)