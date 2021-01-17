110年第一次全國羽球排名賽甲組決賽日，也是正在泰國曼谷進行的YONEX泰國羽球公開賽決賽日，聽到好友王齊麟和搭擋李洋摘冠的好消息，激發中租羽球選手蘇敬恒鬥志，和合作男雙不到一個月的學弟葉宏蔚，勇奪今年第一次全排賽男雙冠軍。

蘇敬恒才轉戰中租企業，男雙改和學弟葉宏蔚搭配，一同合作不到一個月，兩人笑說都還在「熱戀期」，也因為是新雙打組合，葉宏蔚透露平常練習其實沒有很順利，花了更多時間訓練和磨合，希望能用最好的方式迎戰這次的第一次全排賽。

蘇敬恒／葉宏蔚在男雙決賽迎戰合庫李佳翰／林永晟，首局蘇敬恒／葉宏蔚以21比19搶下；第2局李佳翰／林永晟一刻都不鬆懈，雖然技術暫停休息前落後，回到場上後反超對手、率先取得局點，不過蘇敬恒／葉宏蔚也不輕言放棄，驚險化解危機將戰火延長到「丟士」，最後逆轉分數、以24比22拍落對手，贏得兩人合作的第一座冠軍。

由於今天第一次全國羽球排名賽男雙冠軍賽進行時，王齊麟／李洋也在超級1000系列的泰國公開賽激戰中，最終「麟洋」組合成功以比2比1局數奪下冠軍，是台灣男雙在BWF超級1000系列賽的最佳成績，大會在現場廣播祝賀，賽後蘇敬恒提到，比賽時有聽到廣播，爆料自己昨天已經跟王齊麟講好要一起奪冠，「能一起贏得勝利，真的太開心！」

蘇敬恒並說，奪冠後心中的大石頭終於可以放下，先前面臨拆組的低潮還有長期沒比賽的狀態，今天不僅再次證明自己，還替中租企業奪下金牌，接下來的目標是跟學弟葉宏蔚攜手爭取亞運資格，希望能為國爭光。

其他組別冠軍，男單為土銀北市大林俊易，女單冠軍為中租北市大林湘緹，女雙冠軍由台電余芊慧／宋碩芸收下，混雙冠軍則是亞柏羽球隊／亞柏國體大的吳玓蓉／盧明哲。

(中時 )