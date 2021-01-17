全球PC龍頭聯想集團的單一最大股東、持股31.45％的聯想控股17日表示，聯想集團將繼續作為公司的附屬公司，其財務業績、資產、負債及現金流量將繼續合併入帳至公司的合併財務報表中。

香港信報報導，聯想控股17日在港交所公告指出，聯想集團中國存託憑證（CDR）發行構成視為出售附屬公司的權益。聯想集團CDR發行將作為權益交易入帳，並且不會導致在公司的合併收益表中確認任何損益。募集資金有利於進一步提升其在大陸的企業形象、品牌知名度和未來發展前景以及拓展境內的投資者群體。

聯想集團12日晚間公布，建議發行CDR及上市，涉及發行新股份作為基礎股份的CDR，以及就CDR於科創板上市及買賣的申請。根據建議，可向存託機構發行最多13.38億股基礎股份，占擴大後股份總數不超過10％。

CDR與基礎股份的轉換率為1：1。將發行的CDR最終數目以相關監管機構同意註冊的數目而定。

(工商 )