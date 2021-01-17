中華隊鐵捕凃忠男去世 奧運級棒球明星球員殞落 22:322021/01/17 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾是中華成棒代表隊鐵捕、三商虎隊創隊成員凃忠男傳出過世消息，享壽62歲。是2021年繼統一獅隊創隊元老鄭百勝過世後，傳出殞落的奧運級資深棒球明星球員。 千坪都更重大建設匯聚 南港頂級商辦、純住宅供不應求 偏鄉少棒超拚 五峰國小獲原住民學生盃棒球錦標賽季軍 (中時新聞網) #鐵捕 #奧運 #級棒球 #明星球員 #殞落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台豐男女職業對抗賽 徐薇淩率領娘子軍力壓男子隊 21:022021/01/13 體育 彭政閔開棒球訓練中心 豪華教練團有林煜清、吳昇峰 13:122021/01/17 體育 世貿年貨大展典臻紀 澳洲野生鮑魚口感A＋級 15:042021/01/17 社會 職棒回饋列車 7縣市趴趴走 04:102021/01/15 運動天地 主打人像錄影 OPPO Reno 5以及Reno 5 Pro 5G手機正式發表 10:012021/01/13 科技 草莓季甜鹹創意料理 顛覆饕客想像 11:272021/01/16 生活 基市府斥資4億打造國門廣場 農曆年後拆天橋、圓環 18:492021/01/17 生活 中職》自認很會溝通 郭嚴文樂當隊長 19:452021/01/12 體育 三星Galaxy S21系列預購起跑 五大電信加碼拚人氣 18:052021/01/15 科技 看屋筆記：桃園區康晶釀(個案＋價格分析) 09:002021/01/17 建案開箱-桃園 中職》樂天桃猿開訓 期許全隊一起變強奪冠 12:392021/01/12 體育 社會熱門新聞 公股銀股利大縮水 定存族慘了 - 社會新聞 - 中國時報 火化場推棺卡門框 棺木落地遺體外露 闖禍禮儀師下跪道歉 - 社會 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 - 社會 高大成證實菸臭是衝突導火線 但引爆點是：我被推了一把 - 社會 中華隊鐵捕凃忠男去世 又1奧運級棒球明星球員殞落 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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