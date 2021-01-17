由周杰倫監製、昆凌主演的賽車電影《叱咤風雲》全台熱映中，17日主演群兵分4路出席台北、高雄和花蓮的映後活動，昆凌則是和出品人彭小刀一起南下，貴為「寵妻魔人」的周董也一路愛相隨。

周杰倫一抵達高雄就迫不及待曬出一張珍奶照，寫下「哥到高雄了，先來杯奶茶」，也大讚「高雄天氣不錯欸」，之後陸續分享他與友人到駁二藝術特區觀光的照片，還提前問熟人，有什麼高雄必吃的美食，對方推薦了一家當地知名冰店，他也開心和好友們享用下午茶，更親切地與店員合照，似乎相當享受這趟旅程。

身為高雄人的昆凌覺得回到家鄉宣傳備感親切，爸爸也特地現身陪伴愛女，昆凌表示很開心有這樣的機會可以跟高雄的影迷互動，直呼「感受到了高雄的熱情」，目前才上映2天，就有粉絲已經3刷，還特地穿昆凌個人服飾品牌的衣服來捧場，讓昆凌相當感動。

周杰倫（右二）陪伴老婆昆凌到高雄跑映後活動。（摘自IG）

通常映後活動都是開放觀眾提問，小刀說很想知道觀眾們真實的想法，所以變成他反問大家看完心得，聽到台下影迷直誇「覺得賽車的地方很棒」、「台灣可以有這種題材真的很難得」，還有人說「是我從去年8月以來看過最好看的電影」，讓他開心喊「聽到你們說『好看』2個字就值得了」，也希望大家可以幫忙多多宣傳。

圈內不少藝人也紛紛包場力挺，包括熱愛賽車的林志穎，他PO出了自己進電影院支持的照片，周杰倫也興奮地在IG限時動態轉發，喊到「車王都來看電影了，你們還不快看起來」，還有前飛輪海成員吳尊也在微博推薦「對賽車的熱愛，對好友超用心的製作，酷帥又熱血，還不極速狂飆電影院看《叱咤風雲》」，周董也感動地回「謝謝兄弟」。

(中時 )