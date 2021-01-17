職棒元年（1990年）三商虎隊隊長凃忠男驚傳過世，享年62歲。他是虎隊的創隊元老，職棒開打前更是中華隊當家捕手，重要國際賽無役不與。

48年次的凃忠男是第一代台南巨人少棒隊國手，與許金木搭檔，贏得威廉波特世界少棒賽冠軍。後來升上棒球名門華興中學，再到台北體專三專部就讀。畢業後加入合庫隊，並多次入選中華隊參加國際賽。

這些國際賽包括1982年屆世界盃棒球賽、83年亞洲棒球賽、84年洛杉磯奧運會、84年世界盃棒球賽、85年亞洲盃棒球賽、85年洲際盃棒球賽、86年世界盃棒球賽、87年亞洲棒球賽及洲際盃。其中85年澳洲墨爾本亞洲盃中華隊首次遭遇大陸隊，凃忠男曾經單場雙響炮，一掃打擊不佳的陰霾。

後來中華職棒籌組開打，三商行棒球隊成軍，凃忠男從合庫轉戰三商虎隊並擔任隊長，另外三隊的隊長是：兄弟象李居明、味全龍洪正欽、統一獅宋榮泰。

凃忠男在中職只待了5年，前4年在三商虎，1994年轉到俊國熊隊，但出賽數並不多，球季結束便離開職棒。此後凃忠男曾到母校華興中學擔任教練，和棒球界的聯絡日趨減少，棒壇人士也不知道其狀況，今日傳出過世的消息，聞者無不感驚訝。

此外，前統一獅隊「阿久」鄭百勝則於11日因口腔癌過世，他是第二代台南巨人少棒隊出身，凃忠男的學弟。

(中時 )