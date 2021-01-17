川普下台、華為復活？巴西考慮解禁讓華為參與5G建設。（圖／華為）

美國川普政府數年來持續打壓華為，除禁止美國企業使用其5G通訊設備之外，也要求其他國家與美國聯手抵制，目前歐洲大多數國家都以各種不同的方式限制或禁止華為參與5G建設。但是現在隨著川普任期將至，有些國家已打算趁機改變禁華為的政策，其中包括南美近幾年發展最快與最大的國家巴西。

《路透》引述巴西媒體《聖保羅州報》報導稱，由川普任期將至，加上禁用華為將導致5G建設成本增加，巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)正打算重新引進華為，在今年6月的巴西政府頻譜拍賣會上讓華為參與競拍。而巴西與5G相關的建設總經費將高達數十億美元。

博索納羅與川普一樣，認為華為將把用戶數據提供給北京，因此會影響巴西的國家安全。但現在川普要下台了，中國大陸又是巴西最大的貿易夥伴，華為的5G設備在價格上也有相當的競爭力，博索納羅在通訊業與政府內部都面臨不少壓力。

《聖保羅州報》引述副總統莫拉烏的話說，所有尊重巴西的主權並保證提供數據保護的公司，都將被允許參與該國的5G建設。

《路透》說，上個月有消息人士表示，博爾索納羅政府正在尋找以合法方式將華為排除在巴西的5G網路建設之外。

(中時新聞網)