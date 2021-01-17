日前高雄59歲的施姓男子驚慌失措走進高市警三民二分局陽明派出所，搔著頭尋求警方協助，原來施男剛從屏東搬到高雄，不熟悉高雄地區路況，所內警員鍾佩吟聽聞後馬上將陽明所轄境圖拿出，耐心地指引施男回到溫暖的家。

據了解，施男進入派出所小聲詢問「鼎金中街怎麼走，他在回家路上迷路了」，警員鍾佩吟詢問男子的住居所及是否會操作手機裡的導航系統，男子羞怯說著自己剛從屏東搬來高雄1個多月，只熟悉住家方圓1公里內的環境，而手機無法上網，且是只能撥接電話的舊手機。

鍾佩吟了解施男情況後，立即拿出轄內地圖，指引男子如何從住家騎車騎到鼎金中街，由於擔心施男光看地圖無法記清楚正確的路線，更捲起衣袖土法煉鋼，直接手繪地圖，順道介紹男子沿路的食衣住行育樂，除了加深施男的印象，也希望男子可以愛上高雄這塊富有人情味的土地，男子相當開心地點頭感謝警察的鼎力相助。

雖然員警的繪圖能力並不是相當專業，僅是簡陋扼要的圖文，但擔心民眾迷路時惶恐、害怕，煩惱初來乍到的屏東遊子人生地不熟，秉持著助人的熱忱，一筆一畫、一橫一豎帶領著他，認識鬧中取靜的陽明社區，並順利回到家中，別有一番樂趣。

(中時 )