前總統陳水扁（中）為專訪無患子業者，日前特地參訪台南安定古寶無患子公司，董事長王高榮與夫人開心與陳水扁合影。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

前總統陳水扁的母親陳李慎15日下午病逝，17日完成家祭、火化、進塔，長眠麻豆第一公墓納骨堂。陳水扁17日晚間在臉書上發文說，衷心感謝各界慰問與祝福，並稱自己今天強忍悲傷堅持主持廣播節目，卻仍淚灑播音室，相當對不起。

陳水扁17日晚間透過臉書感謝各界慰問，感恩親朋好友參與家祭及幫忙，也謝謝台南市警方的協助；陳水扁尤其感謝大心生命禮儀社負責人楊金生、尚安生命禮儀負責人陳又正率同工作同仁的辛勞付出，讓扁媽平順走完人生最後一哩路。

陳水扁指出，由於扁媽生前遺願要求一切從簡，加上疫情期間，不敢驚擾大家，特別要向準備送扁媽最後一程的親朋好友，致上最深歉意。

而扁家雖預定17日中午在台南柳營祿園舉行告別式，但陳水扁今日早上仍按照既有行程，前往主持電台節目，並在節目中因談及與扁媽的點滴，忍不住淚灑播音室。

陳水扁說，自己強忍悲痛堅持主持第三集《有夢上水》，專訪十大經典神農王高榮董事長夫婦。在節目的最後，失控淚灑播音室，更是對不起！

(中時 )