退役中將林勤經違反《國家機密保護法》遭發布通緝，卻仍續領退俸及優存。綠委蔡適應表示，這個法律漏洞，會在外交國防委員會研議，綠委陳亭妃說，這真是離譜到極點。

林勤經於前總統陳水扁執政期間，執行「博勝」軍購案，但調查局發現，林勤經涉嫌將工程招標價金事先透漏給軍火商，違反《國家機密保護法》，但林卻在2014至2018年續領6個月退俸及18％優存4年。

蔡適應指出，基於我國司法無罪推定原則，除非一審判決有罪，否則還是會繼續發放退休俸，不會暫停相關禮遇。但這個法律漏洞，會再和相關單位研議，未來若有退役將領發生共諜情事或洩漏國家安全，在一審判決前先暫停相關禮遇，待判決出爐後，若有罪，就依法追繳不法所得，無罪，就補發停扣期間該有的退休俸和禮遇。

陳亭妃表示，國防部一定要立即說明清楚，而且不能只說依法行政，而是要破洞彌補，並要找出問題在哪裡，哪個環節出錯，法律哪邊有不完整的地方，都應該要立即檢討，而且整件事情要怎麼處理，國防部應該要給個交代，而不是用一個被動的心態。

(中時 )