台中27歲「5寶爸」江姓男子，家境不佳要養5個孩子，有好心老闆提供工作機會，江男開始身兼2份工作，但上班5天後卻生病，原因是每天只睡3小時。17日他現身說明，因為感冒發燒請病假，為了安全決定專心防水工程工作，先辭去洗車場兼職。同時也回應外傳「無照駕駛」積欠罰款超過20萬的說法。

外傳，5寶爸無照駕駛，甚至花錢改車，積欠罰單超過40張，累積罰款約26萬。5寶爸表示，18歲那年原本要去考駕照，卻沒想到在路上就遇到警察被攔下，開了6千元無照駕駛罰單，因為一直沒有繳費銷案，才會越積越多累積到將近27萬元。他強調，等到未來經濟狀況好轉時，就會努力想辦法以分期付款方式償還。他也回應改車說法，指稱那輛車買來的時候，就已經是這樣（改裝），而且已經在去年撞壞報廢了。

江姓男子說，他身兼防水工程及洗車場工作，這2份必須要很有體力，可是他1天工作18小時，回家還要忙小孩，「僅睡3小時」其中防水工程要爬高，擔心近來感冒頭暈萬一跌落就不好了，所以目前會先把防水工程工作做好。

江姓男子還指出，他的媽媽因毒品案入獄去年4月入獄服刑，將獲假釋資格將出獄，屆時可幫忙帶小孩，他和太太全力工作養孩子，改善生活，目前太太計畫去賣檳榔補貼家用，至於積欠的27萬元機車罰單，會努力工作分期攤還。

(中時新聞網)