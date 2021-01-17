川普即將卸任，他在於1月12日發布的行政命令「加快國防和太空探索應用的小型模組化反應爐」可以稱的上是個有遠見的貢獻。根據白宮發布的新聞聲明，該命令將能「進一步振興美國核能部門、重振美國太空探索計劃，並為國防部門提供多種能源選擇。」

The Drive報導，該命令指示航太總署NASA在180天內，準備一份太空核能的報告，該報告將定義NASA在2040年之前，開發出可用於太空探索任務所需要的核能發電設備，以及可預見的問題。同時，也要求NASA制定「共同技術發展圖」，使微型反應爐的技術可以應用在國防、商業和國家部門等更廣泛的領域，而不限於太空。

火星駐留基地的核反應爐，傘狀的圓盤是散熱板。(圖/NASA)

聲明援引美國在移動核反應爐的發展歷史：核反應爐最早就是應用在潛艦、航空母艦上，然後才應用於商業發電，歷史已將近七十年。隨著太空競爭的日趨激烈，並且成為美國軍事戰略的核心區域，白宮現在正在尋求與當年同樣熱情的能源創新。

美國國防部設想，前線基地的小型反應爐如何在一天內部署。(圖/DOD)

聲明稱：「將小型模組化反應爐用於國防和太空探索，將可使美國在太空、地球領域都保持我們美國的主要領導地位。」

更具體來說，未來美軍會有更多的能源裝置採用這種小型反應爐，比如新的軍艦、前線基地，或是即將進行的重返月球、登陸火星任務。

根據太空新聞(SpaceNews)的報導，該命令還指示美國能源部將開發「高含量低濃鈾燃料」(High-assay low-enriched uranium ,HALEU，意指核燃料的鈾235含量比現在的5%更高)，從而使反應爐的設計更持久、燃料效率更高。目前，美國還沒有生產HALEU的商業濃縮能力，因此該指令推動了美國核工業朝著生產這種核燃料去發展。

早在2016年，美國國防部國防科學委員會（DSB）就成立了前/後操作基地能源系統特設研究組，所發布的報告提到「移動微型反應爐」的設想。

2018年，美國陸軍後勤副參謀長表示，在愈來愈耗能的現代軍事裝備，比如大量耗電的地面傳感器、火砲和防空系統、通信網絡、電子戰系統，以及官兵的臨時宿舍，都顯示美軍前線基地需要有比傳統柴油發機更有效率的發電設備，而且研發中的「定向能源武器」(比如雷射武器)，只會使這種情況在未來更加緊迫。

在這種局面下，可以由C-17運輸機運送的小型機動式反應爐，可能會改變遊戲規則。就在去年，五角大樓發布了2個新式小型反應堆的研發合約，委託洛克希德馬丁研發。

(中時新聞網)