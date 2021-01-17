台中27歲「5寶爸」江姓男子說，因兼2份差日睡3小時，快生病累倒。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中5寶爸為女兒籌錢看醫生上網兜售嬰兒車，引起社會大眾關切，被證實家境及生活水平欠佳後，外界不少人願意幫忙，甚至有汽車美容業者提供就業機會。不過5寶爸卻在工作5天後，稱太累「僅睡3小時」而提離職。對此，網紅陳沂痛批「做愛就不累」，認為5寶爸就是「裝弱勢者」的縮影，並不值得同情。

台中5寶爸為了賺錢養家，身兼2份工，白天做防水工程，下班後再到汽車美容中心上班到凌晨2點，一天工作18個小時。不少網友打賭5寶爸無法撐過新工作5天，果然近日江男就因感冒發燒，向洗車場老闆請病假，並在第5天提出離職。江男表示，由於2種工作都需要專注，考量近期感冒又頭暈，若體力不支怕會出意外，打算先把防水工程做好。

消息一出，不少網友搖頭表示「並不意外」、「有夠廢」、「小孩未來堪憂」。而網紅陳沂也在臉書上對此發文砲轟。她怒批，「五寶爸就是大部分裝可憐弱勢的縮影，做愛的時候不累，但做什麼都會累。」

陳沂發文痛批５寶爸「裝弱勢」，認為這種人不值得同情。（翻攝陳沂臉書）

陳沂發文痛批５寶爸「裝弱勢」，認為這種人不值得同情。（翻攝陳沂臉書）

陳沂指出，真正需要幫助的弱勢其實連生活都過不下去，「根本連怎麼上網哭哭，怎麼領補助都不知道！」她認為，若外界看到5寶爸事件曝光後，一頭熱捐錢捐物資給這種人，只會分散掉其它真正弱勢的資源。同時，陳沂也奉勸洗車場老闆，以後不要當好人給自己找麻煩。強調自己從不同情，只用人才。

「很廢的人走到哪裡都很廢。」陳沂又再度發文表示，大家應該都有遇過「很廢的同事」的經歷，工作總是找各式理由偷懶，還要別人幫忙擦屁股。「這種人就是不要同情直接除掉，因為造成我的麻煩，就算他很可憐但關我屁事？」陳沂呼籲，不要因為同情就用了不該用的人，錢應該要給真正值得的人，「我們是營利機構不是慈善機構！ 」

(中時新聞網)