資深藝人曹西平行事風格直率敢言，近日他參與除夕特別節目的錄影，時間長達24小時，讓出道多年的他，也直呼「從來沒有錄影錄過這樣子」，接著更直言錄影現場，還有藝人耍大牌，讓他忍不住爆氣開譙「雞歪」。

曹西平透露，參加除夕特別節目的有40幾個藝人，加上舞群、樂隊、工作人員，陣容相當龐大，大家一樣都要面對長時間的錄影，卻有藝人到了現場還在耍大牌，讓他不禁替工作人員發聲，「你們藝人要不要看看工作人員比我們更辛苦，幕後工作人員已經要籌備了多少天啊，光搞這些雞歪藝人就搞死了」。

我從來沒有錄影錄過這樣子 長達24小時了 （除夕特別節目） 中午12點半到隔天早上九點多離開攝影 回到家卸完妝洗完澡已經中午12點多了 完全無法入睡 這長達24小時的時間 也吃了20多樣的東西 藝人帶來的飲料甜品還有長官的水果 製作單位的便... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年1月16日 星期六

曹西平除了呼籲藝人別再耍大牌，更直接開嗆：「疫情很嚴重根本都沒有演出工作機會，還要演什麼演（根本都閒在家裡演什麼忙碌真的很噁心）」，心疼工作人員被耍大牌的明星為難，希望大家可以忍耐、互相體諒，直言「工作人員幾個人要應付你們這麼多藝人，還有這些雞歪的經紀人這麼雞歪就不要來啊。」

曹西平PO文一出，不少粉絲認同留言，「敬業，也是尊重自己的職業」、「尊重別人也是尊重自己，體諒別人更要感謝別人，疫情期間有工作有收入真的很感恩」、「真的是夠硬的，滿心疼這些參與錄影的藝人和全體工作人員，辛苦了」、「挺你，但有些所謂藝人不知所謂」、「這行業同理心跟互相真的很重要」。

(中時新聞網)