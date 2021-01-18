【回憶殺】廖家儀因PO了同嫁香港富商的五貴婦照片，令外界憶起這些曾在台灣演藝圈紅過的女星。稍早幾篇提到廖家儀、胡晴雯和白歆惠，本篇會介紹吳佩慈，當年她以「九頭身怪怪美少女」出道，入行18年發過唱片，也跨足戲劇、電影和作家等，交過的男友一個比一個富，最終情歸百億富商紀曉波，陸續生下兩子兩女，但兩人並未結婚。

吳佩慈畢業於華岡藝校戲劇科，與大、小S和阿雅是同學，她們踏入演藝圈後，陸續加入范瑋琪、范曉萱、黑人、Makiyo等人組成S幫，直到現在感情依舊要好。吳佩慈身材纖瘦高挑，擁有170cm的好比例，早年拍過雜誌、MV和廣告等，被唱片公司包裝成「九頭身怪怪美少女」，用來區別其他走甜美路線的女星，後來和徐懷鈺、李心潔和陳綺貞同組「少女標本」團體，並發行同名專輯，多在香港、大陸發展。

吳佩慈以歌手身分出道。（圖／微博@吳佩慈）

由大小S為頭的S幫。（圖／微博@吳佩慈）

除了出唱片，吳佩慈也耕耘影劇界，拍過電視劇《流星花園Ⅱ》、《食神》等，還有電影《村之寫真集》、《獨家試愛》、《劍雨》、《分手合約》等，從日本、南韓、香港、大陸和台灣的導演、演員等都有合作過，2008年更首度參與金馬獎；不只如此，吳佩慈還是時尚活動的寵兒，並出版5本關於打扮、美容等書。

吳佩慈外型姣好、身材高挑。（圖／中時資料照）

而她的感情史也相當精彩，吳佩慈以歌手出道時，曾和製作人張洪量傳出緋聞，又情牽夜店老闆Ted、林志玲前男友蘇點忠等，後來鎖定的對象都非富即貴，秘戀資產數十億撒隆巴斯小開施明廷、身家上億馬來西亞華僑Peter，和Peter交往時，吳佩慈曾以家屬身分參加男友公司的酒會，高調宣告：「他是理想的結婚對象，將在兩年後結婚退出演藝圈」，未料拍拖4年分手。

吳佩慈和張洪量傳有段情。（圖／中時資料照）

恢復單身後，吳佩慈繼續尋覓情郎，在聚會邂逅香港富商紀曉波，隨後男方展開熱烈追求，兩人曾一度分手，重新復合後吳佩慈為愛於2014年宣布全面退出演藝圈，5年內火速生下2子2女，專心在家照顧孩子們。

吳佩慈和男友紀曉波育有4個孩子。（圖／微博@吳佩慈）

雖然吳佩慈至今和紀曉波仍是男女朋友的關係，但她備受男方家族寵愛，曾有周刊披露紀曉波大手筆在吳佩慈名下存入約200億台幣，加上房產與股票，推估吳佩慈個人總資產至少有232億台幣，比台積電創辦人張忠謀還有錢，即便紀曉波屢傳財務出問題而登新聞版面，但吳佩慈的生活看不出受影響，更有網友直言吳佩慈沒結婚才是最聰明的，萬一紀曉波真的出問題，兩人並無法律責任，可以全身而退。

(中時新聞網)