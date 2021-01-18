全球車用晶片大缺貨，豐田、本田、德國福斯、福特等各國車廠，紛紛宣布關閉部分產線。外媒報導，受到美國總統川普制裁大陸晶片廠衝擊，導致車用晶片短缺更加惡化，消息人士透露，有車廠將訂單從中芯轉往台積電，造成台積電爆單；分析師預估，這波車用晶片缺貨荒可能會長達半年。

路透報導，目前福特汽車、日本速霸陸、豐田汽車等，都因車用晶片短缺而削減美國產量。由於疫情期間，消費者對於筆記型電腦、遊戲機等電子產品需求大增，加上汽車銷量超乎預期，造成車用晶片供貨吃緊，但消息人士表示，川普於去年12月制裁中芯，也加劇晶片缺貨風暴擴大。

一位知情人士說，有汽車廠將訂單轉給台積電，讓台積電訂單滿到爆，另有汽車零件供應商證實，即使找上台積電，但因該晶圓廠沒有多餘產能，因此無法滿足車用晶片暴增的需求。

報導指出，晶片業者遭受川普政府兩次衝擊，第一次是去年要求採用美國技術製造晶片的企業斷供華為，此舉促使華為趕在禁令生效前搶購晶片，而華為競爭對手為趁機搶下市占，加入囤貨晶片行列。

而第二次衝擊，是川普政府將中芯列入貿易黑名單，中芯部分客戶擔心供應中斷而轉單其他晶圓代工廠。

分析師預估，這波全球汽車晶片短缺危機，可能持續長達6個月。

不過現在傳來好消息，日刊工業新聞報導，台積電正在為5月開始增產先進晶片作準備，預估可解決全球車用晶片短缺問題，對於當前車廠「減產骨牌效應」可望獲得緩解。

據了解，台積電已要求台灣當地的供應商配合，目前正在調查增產計畫所需的原料供應狀況，是否能因應5月所展開的晶片增產，因此增產計畫能否成真和產量規模等細節仍不明朗。

(中時新聞網)