台股進入2021年的前兩周，在外資歸隊的情況下，成交量不斷放大，在這兩周單日最低成交量都還有3297億，明顯比12月放大許多，也無怪乎台股行情有如高鐵行駛，幾乎不回頭地在漲，從去年底（12/31）封關的14732點到目前（1/15）的16041點，總共元月份已經大漲1309點，才半個月就漲超過千點，預計只要成交量能持續維持在3000億以上，那麼1月份下半月的行情應該還是精彩可期。

台積電法說會也釋出正向利多，這也是接下來農曆年前行情不看淡的原因，因為這會產生連鎖反應，試問台積電若好，那麼相關台積電供應鏈或設備廠商會不會好？甚至更上游向晶圓代工投產的IC設計業者會不會好？若大家有注意近期大盤內容結構的話，電子股的成交比重已從去年12月底最低的55%回升到元月初的70%，然後到1/14當天電子成交比重已經擴增到79%，筆者認為這是好現象，因為若行情要由傳產（鋼鐵、塑化、航運、造紙）來帶的話，行情肯定走不遠，所以資金轉換到電子，接下來行情可望再往上邁進。

另外最近高價股行情很熱，除了矽力KY股價一度來到3000元短暫超越大立光之外，另有亞德客KY也來到千元，正式成為千元俱樂部成員，使得台股擁有7千金，目前在矽力KY本益比拉高到60倍以後，由於還有很多股票本益比不及30倍，筆者認為後續相當有機會會有比價效應出來，所以接下來本周要幫大家尋找誰會是下個千金股？台股會不會有8千金？甚至10千金？大家就拭目以待。

其實要說誰是下個最有機會成為千金股，那麼不得不提IC設計龍頭聯發科，去年賺25元，就目前本益比約35倍，還在可以接受範圍，而且受惠美國禁令華為出貨，使得聯發科撿到槍，去年Q3全球晶片市佔率正式超越高通，成為晶片霸主，法人已預估今年可賺30-32，若以35倍本益比評估，聯發科到千元也機會相當大。

再來就是緯穎，今年第一季伺服器出貨可望加溫，加上5G建置及超大型資料中心資本支出回溫，去年Q3單季已賺12元，今年相當有機會挑戰5個股本，即使到千元本益比也20倍而已。然後不要忘了精測也是台積電受惠股，去年Q3單季獲利8.75元創了歷史新高紀錄，預計在台積電加持下，今年業績可望再度成長。

另外昇佳科去年獲利估30元，為感測IC大廠，幾乎非蘋陣營都是他的客戶，投信也開始進駐，大陸疫情已先控制，預計大陸手機市場會先復甦，有利於昇佳科。最後時序要進入寒假，對於遊戲股是旺季，鈊象去年Q3已獲利13元，12月營收又是歷史新高，加上旺季來臨，也有機會往上做比價。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)