美陸軍總士官長格林斯頓12日在陸軍協會年會(AUSA)上宣布，「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)的獨立研究報告，將於2021年年底完成。日前，美國會才在2021財年《國防授權法案》(NDAA)要求陸軍，在完成對招募、留營、女性以及各團體產生影響的獨立研究報告前，應無限期暫停ACFT。

格林斯頓表示完全認同國會的看法，即ACFT必須進行更深入的研究，以釐清對部分團體的影響。為此，陸軍已召集專家小組，將於2021年3月舉行首次會談。

他解釋，在接近1年的研究期間，專家團隊將舉行3次發表，並於2021年12月舉行最終成果發表，之後陸軍將按照研究成果與建議來決定ACFT如何調整。不過，他並沒有具體介紹專家團隊的成員、經歷等細節。

「Military.com」報導指出，為符合2021財年NDAA的要求，陸軍高層同意進行獨立研究，分析以ACFT取代「陸軍體適能鑑測」(APFT)的決策是否允當。不過，由於先前陸軍已宣布ACFT要等到2022年3月起，才會正式納為鑑測成績，也才會影響官兵升遷考核。換言之，現階段仍可繼續實行ACFT，而無須輕易放棄。

因此，陸軍所有現役官士兵、國民兵與後備部隊，仍須進行ACFT。自2020年10月1日起，包含6大鑑測項目的ACFT(六角槓硬舉、站姿爆發投擲、修正版伏地挺身、25公尺衝刺／負重拖曳／負重行走、懸垂舉腿、2英里長跑)，正式取代「陸軍體適能鑑測」(APFT，包含伏地挺身、仰臥起坐與2英里長跑)，成為陸軍體測項目。

外界質疑不分年齡、性別而全部適用同一標準的ACFT，對女性升遷與留營率不利，等於破壞陸軍長期在性別平等上的努力。其次，陸軍在研擬ACFT的過程，所採取的方法也遭人質疑。陸軍忽略所有參與研發過程的志願者平均年齡為23歲，更只有16名女性參與，卻宣稱對所有年齡、性別的成員，預測能力高達80%。

再者，ACFT會對部分軍事專長招募與留營產生不利影響，如醫療人員、網路專長。其無須高標準體能，卻被要求一視同仁，等於設下過高門檻防礙專業人才投身與留在軍旅之中。

格林斯頓回應，藉由這次獨立研究，陸軍可以回應前述問題，進而讓ACFT再往前發展。事實上，ACFT不是不能調整，陸軍隨時針對實行時發生的問題，不斷地調整做法，這也是為何現在推行的版本，會被稱為ACFT 2.0。比如，目前仍無法通過懸垂舉腿的官兵，陸軍現在仍允許以2分鐘棒式做為替代方案，以測驗其核心力量。

事實上，過去陸軍因受傷而無法部署的總人數，已高達5.8萬人。這不僅影響陸軍戰備水平，更讓軍方每年花上5.75億美元(約新臺幣165.48億元)的醫療成本。受傷不外乎幾種原因，睡眠與暖身不足、肌力與活動度不夠、飲食與營養失衡，以及訓練方法與課表出了問題。為徹底解決這些問題，就肌力、肌肉量、爆發力等項目，陸軍推出ACFT；就睡眠、營養、科學化訓練等部分，陸軍推動「整體健康與體適能」計畫(Holistic Health and Fitness, H2F)。

正是因為訓練方式、睡眠、恢復、營養等層面出現問題，陸軍才需要對症下藥地推出ACFT來解決根本。換言之，不論獨立審查結果如何，陸軍就是要提出對策，才能解決傷兵過高、無法部署、影響戰備水平等問題。就算完全放棄ACFT，陸軍還是得想辦法提出新方案。

至於外界質疑ACFT影響性別平等、排擠醫療、網路等軍事專長人員投身軍旅，不妨換一個角度思考。問題的根本不是ACFT的標準過高，讓前述人員無法完成，而是這些人可能身體各肌群的力量、耐力已低於完成軍事任務所需的標準，甚至是低於日常生活所需的標準。這樣的官兵不要說執行戰鬥任務，甚至連日常生活搬重物，都可能負傷而影響部隊戰備水平。

因此，即使獨立研究報告出爐，陸軍恐難以完全放棄ACFT，而僅會微幅調整。這或許是格林斯頓何以敢信心十足的表示，ACFT改善陸軍的身體素質，目前官兵肌肉骨骼受傷的比例正逐漸減少。這就是陸軍要的，即打造更強悍、卻更少受傷的鋼鐵勁旅。

(中時新聞網)