疫情有變？ 陳時中親上火線說明。(中時新聞網直播)

北部醫院群聚連兩天爆確診，中央流行疫情指揮中心17日公布新增1例本土COVID-19個案（案856）。針對案856是否有和確診護理師（案852）一樣曾出現症狀，指揮官陳時中指出，由於個案有長期的慢性鼻炎症狀，所以很難做為臨床判斷；另針對院內內環境是否存在傳染可能，陳時中表示目前沒有相關證據顯示，但不能說完全沒有。

指揮中心指出，這名30多歲醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，因應案852確診，衛生單位於16日陸續針對案838、839匡列之265名醫院人員進行二採，案856採檢時驗出陽性。

媒體詢問，案856在確診前是否有出現相關症狀？對此，指揮官陳時中指出，案856因有長期的慢性鼻炎，鼻子呼吸一直都不通暢，雖然事後有回想起16日時症狀較嚴重，但很難做為臨床判斷。

另外媒體也詢問，案838與案856兩名醫師接觸時，分別戴上N95口罩及外科手術口罩，卻仍無法抵禦病毒傳染，是否是醫院環境已出現傳染疑慮？該如何增加管控？陳時中則表示，「我不敢說完全沒有，不過目前沒有證據顯示是這樣的情況引起的。」

指揮中心指出，目前265名醫院人員進行二採，除了案856檢出陽性外，其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

(中時新聞網)