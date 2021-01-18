2021台灣企銀五人制足球聯賽17日續於新莊體育館進行第二輪賽事，備受期待的U20潛力培訓隊靠黃侑威、郭杰森各進兩球，以8比3輕取兩名主將受傷缺陣的芳億精密，幫助U20拿下本屆聯賽首場勝利。

「昨天第一場可能壓力大，今天球員進步很多，尤其是戰術球的把握，比較能做到教練團的要求。」相對於首戰錯失不少進球機會，遭旅人FC以3比3逼平，U20教練劉祥興肯定球員的進步，但也坦承連續兩天都丟3球，防守上還要加強，「我們連兩天都出現定位球防守的OG（烏龍球），今天第3顆失球也是防守上的小失誤。」

就讀於輔仁大學一年級的黃侑威連兩戰都攻入兩球，此役更是開賽不到3分鐘就率先攻破芳億精密大門，士氣大振的U20在1分鐘後就由郭杰森擴大領先。劉祥興指出，黃侑威國際賽經驗豐富，但近期以11人制為主，首日回到五人制還不太適應，第二戰就發揮他組織功力，幫助球隊拿下勝利。

黃侑威在2018年就以16歲之齡參與亞洲盃五人制足賽，去年底先為輔大踢大專聯賽（11人制）預賽，這次重返五人制賽場，3月起則在大專聯賽複、決賽中，夾著五人制聯賽第三至六輪行程。

黃侑威說：「11人制節奏比較慢，但強度高，五人制正好相反，要轉換其實很難。未來我還是會以11人制為主，畢竟十字韌帶已斷過兩次，有踢過2018亞洲盃，我已經很滿足了。」

另外2場比賽，旅人FC靠著陳威嘉、魏豊勝、陳映豪3位高中小將破門，以3比2氣走曄拓FC，首勝開張；奪冠熱門的嘉義天晴繼續大開殺戒，以6比0大勝桃園國際，開季二連勝領先群雄。

(中時 )