新冠肺炎疫情從2019到2021仍持續擴大！大陸吉林省發現超級傳播者再現，1名新冠確診者是無症狀，至16日共造成81人感染，不料，17日吉林官方宣布，當地還有62名無症狀感染者也有關，初估此名超級傳播者已造成1傳143人。

據大陸媒體報導，吉林省1名45歲林姓男性「無症狀感染者3」是當地此次疫情的關鍵傳染點，林黑龍江省移入哈爾濱市呼蘭區人，因業務來到吉林，也引發該地擴大感染。林男造成的傳播鏈感染者已增至81人，均為無症狀感染者。

吉林官方認為，這次疫情傳播的關鍵節點是因林男接連在吉林通化和公主嶺兩地授課，因此傳染給眾多聽講者，引發群體感染。林男多次往返兩地，甚至連最初他搭乘的列車隔壁座位夫妻也確診。

專家指出，林男在無症狀期間沒有咳嗽，但授課是在相對密閉空間、人員聚集的情形下長時間說話，有可能短時間就傳染多人。

另疫情持續擴大，吉林省又新增63名無症狀感染者，當中62名與「無症狀感染者3」有關。這些新增確診者都是在隔離觀察期間時發現的，而部分無症狀感染者已出現症狀。值得注意的是，被列入確診病例，感染者是60歲以上的年長人士。

(中時新聞網)