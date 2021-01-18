高雄美濃區除了白玉蘿蔔、澄蜜香蕃茄等知名農產外，紅豆種植面積達1100公頃，年產量超過2100公噸，是台灣主要紅豆來源之一，為了保存向農民收購來的紅豆，美濃農會3年前在位於農糧署的清水倉庫興建冷凍設備，卻因管理鬆散，讓用假名應徵雜工的通緝犯，以「螞蟻搬家」方式偷光近133公噸的紅豆，損失上千萬。

3年前，美濃農會清水倉庫的冷凍設備正在興建，農會於是將當年先收購近133公噸的紅豆分別存放在屏東縣及萬丹農會以及盛發碾米廠等3處具有冷藏設備的倉庫，2019年8月冷凍庫完成後，雇用雜工將存放在上述3處的紅豆運回清水存放。

竊賊將盜搬紅豆銷往屏東世谷公司，郭姓業者以低於市價7成收購贓物。（圖／宋岱融攝）

本刊調查，當時以假名「王煥傑」應徵雜工的通緝犯王亦傑（30歲），雇用20多歲的張姓和黃姓男子從事搬運工及理貨人員，王男等人原先依照農會指示，將存放在屏東等3處地點的紅豆分批運回清水冷凍庫。

王男後來發現農會對清水倉庫管理鬆散，不僅在運送過程中未對倉庫中的紅豆進行數量盤點，也僅簽收估貨單了事，宛如直接「開倉放糧」般可輕易對紅豆動手腳，於是暗中擬定偷盜紅豆計畫。

貨車司機張男後來在王男邀請下加入偷紅豆行列，2人將農會紅豆以「螞蟻搬家」方式，3個月內清空倉庫中近133公噸的紅豆，再以低於市價7成價格，販售給收贓的世谷公司郭姓批發商（60多歲），導致農會損失上千萬。

王亦傑帶著一副黑框眼鏡、臉色圓潤，外表看起來老實樣，但實際卻是揹有6條通緝的嫌犯。（圖／讀者提供）

警方陸續逮捕王男等人後，收贓的郭男先吐還農會100萬，但農會仍有920多萬損失至今無法追回；美濃農會理事長謝志強表示，「農會目前已循法律途徑要向嫌犯討回公道」；本刊記者前往清水倉庫查訪，發現進入冷凍庫前的倉庫鐵門已上鎖，外人無法輕易進出，雜糧版的「神鬼交鋒」應不至於再重演！

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(中時新聞網)