高雄美濃區每年產出2100公噸紅豆，因品質佳，成為紅豆使用量大的義美食品大廠選貨來源之一，2019年8月至11月，通緝犯王亦傑以假名「王煥傑」應徵雜工，利用美濃農會清水倉庫管理鬆散的漏洞，盜取倉庫近133公噸的紅豆，倉庫被竊賊搬空，農會渾然未覺，直到同年11月21日，義美派員前往清水看紅豆品質，陪同的農會人員打開冷凍庫，驚見倉庫空空如也，一顆紅豆都不剩，驚慌失措趕緊報警。

因為義美人員看貨才揭穿通緝犯王亦傑盜空美濃農會133公噸紅豆案，本刊調查，當時王亦傑（30歲）雇用20多歲的共犯張男和不知情的黃男，將存放在屏東等3地倉庫紅豆分批運回清水後，發現農會管理漏洞，從中偷盜紅豆後，低價轉賣給屏東潮州批發商世谷公司。

警方在世谷貿易公司起出銷贓的紅豆，用貨車載回調查。（圖／讀者提供）

為求保有紅豆品質，王男還提醒張男：「紅豆一定要先進冷凍庫，這樣袋子會有水氣、濕濕的，載去收贓貨的世谷公司才不會被懷疑不新鮮，才能順利交貨」；後來考量屏東和萬丹倉庫運出來的紅豆都是30公斤小包裝，只有盛發倉庫是太空袋包裝，於是在出貨至世谷前，將30公斤裝的紅豆拆散或直接裝入太空袋，讓紅豆更好搬運，且自備的太空袋上無「美濃農會」印字，不易被外人發現。

王男發現偷盜紅豆神不知鬼不覺，還以Google地圖計算從清水倉庫至世谷的行車時間約49分鐘，從盛發倉庫至世谷卻只要13分鐘，為快速出貨，索性大膽地將盛發倉庫的紅豆直接運往世谷轉賣。

王男在短短3個月狠撈330萬，肖想以無本生意當「紅豆大亨」，自組公司，卻因太貪心，將清水冷凍庫的紅豆搬到一顆都不剩，遇義美食品大廠看貨，提早粉碎大亨夢，否則農會的人恐怕還被蒙在鼓裡。

竊賊將盜搬紅豆銷往屏東世谷公司，郭姓業者以低於市價7成收購贓物。（圖／宋岱融攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)