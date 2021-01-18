「無本生意」讓1名身揹詐欺、妨害公務等6條通緝的通緝犯王亦傑在短短3個月內，狠撈330萬，王男以為盜賣紅豆的計畫「天衣無縫」，異想天開自組公司，為了讓新公司「財源滾滾」，王男在神明桌下壓了1張可改運的紅單，殊不知，改運單上的生辰八字卻埋下警方查出他真實身分的契機！

本刊調查，年僅30歲的王亦傑，陸續犯下詐欺和妨害公務案，因未到庭共有6條通緝在案，為了掩飾通緝身分，王男以假名「王煥傑」應徵美濃農會雜工，負責從農會存放在屏東、萬丹及盛發等3處倉庫近約133公噸的紅豆，搬回興建完成的清水倉庫冷凍庫。

王男發現清水倉庫管理漏洞，於是和張姓共犯及不知情的黃姓男子分批偷走紅豆，再低價轉賣給批發商郭姓男子，短短3個月內獲利330萬，因見偷紅豆無本生意大有賺頭，王男在里港租一間鐵皮倉庫當公司，準備自盜、自售紅豆謀利。

旗山分局警方歷經1個月追查，查出通緝犯王亦傑真實身分，追回390包失竊紅豆，全案宣告偵破。（圖／讀者提供）

警方2019年11月21日接獲農會人員報案紅豆失竊後，研判「內神通外鬼」，但卻查不出王亦傑個資，懷疑王男用假名冒充身分，警方後來先逮捕張男和黃男，根據張男供述，前往王男里港公司追查，公司空無一人，四處搜索，在神明桌下發現寫有「王煥傑」假名以及農曆出生年月日的紅色改運單。

警方認為向神明求好運，「生辰八字」不可能是假的，於是將陰曆生日轉換為陽曆，鍵入刑案系統追查，結果發現有100多人是同年同月同日生的「王煥傑」，再以年齡、樣貌等特徵篩選，3人身分吻合，最後以照片比對，發現王煥傑真名就是「王亦傑」，還是身揹6條通緝身分的通緝犯。

2020農曆大年初一，警方掌握王男在屏東高樹經營娃娃機台，當天前往埋伏，終於緝獲偷盜紅豆的王男，讓他俯首認罪。

美濃區農會歷經此次教訓後，將冷凍庫全面上鎖，外人也無法輕易進出，盼盜賣事件不會再次發生。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)