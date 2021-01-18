【1】旗艦館熄燈 華為手機恐退出台灣

受美國禁令衝擊，加上國家通訊傳播委員會（NCC）嚴查陸製影響，華為在台已經超過1年沒有推出新手機，即便去年底發表的5G手機HUAWEI P40 Pro也未打算在台上市，位於微風南山的品牌體驗館也在本月初熄燈，引發是否要退出台灣手機市場的揣測。

【2】疫情經濟蕭條 公證結婚卻夯

結婚改採登記制後，法院公證已不具法律效力，但每年仍有大批新人，選擇到法院公證完成終身大事。其中公證件數高居全國第一的士林地院，去年因疫情嚴峻一度停辦公證業務、關閉結婚禮堂，卻引發民眾反彈，找立委陳情；士院順應民情，重新開放公證及禮堂。法界戲稱，公證結婚成為疫情百業蕭條中，少有的熱門業務。

【3】檢驗多次才確診 石家莊爆婚宴感染

大陸國家衛健委通報，大陸17日新增109宗新冠肺炎確診病例，其中96宗為本土感染，河北疫情仍最嚴重，占了72宗、黑龍江12宗、吉林10宗和北京2宗，其中河北石家莊有多名患者曾參加婚宴，多人近日曾做4次核酸檢測，均顯示無感染，事後卻被發現確診。13宗境外輸入病例，分別為上海4宗，福建、廣東和四川各2宗，天津、山東和湖南各1宗。

【4】竹市2020測速王 4個月開3609張罰單

新竹市目前有59處固定測速照相機，去年度測速王為8月才架設的延平路2段岸巡大隊旁的測速桿，開出3609張罰單，國庫入帳破500萬元。其次分別是台68線榮濱路匝道口的2418件，及溪埔路與經國路1段的2210件。新竹市警局交通隊指出，整體數據有大幅下降趨勢，跟去年元旦起西濱快速道路部分路段速限調整有關。

【5】北京示警 美勿介入台灣、南海爭議

美國總統當選人拜登上任後，勢必牽動中美關係。中國外交部前副部長傅瑩表示，要恢復中美關係穩定發展，首要條件就是準確判斷對方戰略意圖，通過積極對話與溝通，探索有效管控中美矛盾的路徑。她認為，兩國要相互承認體制不同，也有責任為維護好亞太地區的和平局面，在對抗新冠疫情、氣候等全球議題合作空間大。

(中時新聞網)