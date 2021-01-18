美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）預計18日辭去加州參議員職務，2日後將與美國總統當選人拜登宣誓就職。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已經知悉賀錦麗的決定，他選定加州州務卿巴迪亞（Alex Padilla）遞補賀錦麗，完成剩餘的兩年任期。據悉賀錦麗不會發表道別演說。

賀錦麗是美國244年史上首位女性副總統，以及首位擁有非裔和亞裔血統的副總統，她同時也是美國第2位非裔女參議員。

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