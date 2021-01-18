賀錦麗18日辭參議員職務 2日後與拜登宣誓就職 08:592021/01/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）預計18日辭去加州參議員職務，2日後將與美國總統當選人拜登宣誓就職。 加州州長紐森（Gavin Newsom）已經知悉賀錦麗的決定，他選定加州州務卿巴迪亞（Alex Padilla）遞補賀錦麗，完成剩餘的兩年任期。據悉賀錦麗不會發表道別演說。 賀錦麗是美國244年史上首位女性副總統，以及首位擁有非裔和亞裔血統的副總統，她同時也是美國第2位非裔女參議員。 川普失道喪失歐洲友誼 拜登中東與非洲戰略難覓奧援 拜登就職日將一口氣簽12項行政令 因應疫情經濟 (工商 ) #賀錦麗 #拜登 #參議員 #職務 #宣誓就職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賀錦麗就職典禮 將由西裔女大法官主持 17:452021/01/17 國際 拜登2月提經濟政策 再生能源基金大進補 21:022021/01/17 財經 川普對台臨去秋波 恐更傷雙邊關係 04:102021/01/17 焦點要聞 拜登就職美國總統前72小時 風聲鶴唳！華府警戒如戰區 16州調兵防鬧事 04:102021/01/17 焦點要聞 彭斯向美軍宣揚政績 促拜登繼續抗中 21:012021/01/17 國際 副總統風範 彭斯致電賀錦麗 04:102021/01/17 國際大事 提高接種 美國要搞疫苗國家隊 04:102021/01/17 國際大事 23歲女星飄逸長裙全身透視 強光ㄧ照洩火辣曲線 17:012021/01/17 名人 孫揚明》川普與蓬佩奧的末世瘋狂 21:012021/01/17 觀點 拜登就職後 優先處理非法移民身分問題 21:092021/01/17 國際 拜登就職我仍未取得門票 外交部：以適當方式表達祝賀 13:132021/01/17 政治 財經熱門新聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 航運股殺到哪 老手爆驚悚價位：勿忘「天國一輝」 - 財經 聯發科5奈米 陸手機廠灌大單 - 財經要聞 - 工商時報 台股「10千金」呼之欲出 這幾檔憑什麼鍍金？ - 財經 中芯蔣尚義：半導體主要晶片已不再掌握在少數廠商 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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