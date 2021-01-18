根據NBC新聞最新調查顯示，美國總統川普在4年任期最後幾天，依舊得到共和黨選民壓倒性的支持，絲毫不受1月初國會暴動事件影響。

調查顯示，每10位共和黨員就有將近9人認可川普的施政表現，數據幾乎和2020年11月總統大選前相去無幾。大選前有89％的共和黨員認可川普的執政表現，最新調查數據則為87％。

川普因為煽動支持者闖入國會，成為美國史上首位遭受兩次彈劾的總統，NBC新聞在國會暴動後進行本項調查，訪查結果代表選民依舊力挺川普，不受國會事件影響。

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