摩根大通證券指出，旺宏（2337）股價已反映絕大多數利多，而且至少到第二季以前，NOR價格仍疲軟、NAND定價環境也不利，下修旺宏財務預期，並把投資評等降至「中立」。

摩根大通此次降評旺宏，在半導體族群一片欣欣向榮環境中，雖顯得相對突兀，但部分滿足了機構法人對避險的需求，外資15日大舉賣超旺宏1.6萬張，同屬記憶體指標廠的華邦電、南亞科同遭調節，資金似已開始轉出記憶體族群。

摩根大通分析，旺宏股價與整體營年增率、NOR加上NAND Flash的營收趨勢，有極強的關聯性，考量ROM業務的基期偏高（2020年年增率達二成以上），以及通訊用NOR營收可能下降，研判整體營收年增率將從2020年的14％，降為2021、2022年的4～5％，由此推敲，旺宏短中期股價可能缺乏表現空間。

旺宏股價自2020年12月中下旬以來，表現便相對停滯，儘管旺宏ROM業務的營收與獲利可能相對穩定，NOR事業的供需狀況也可能較為健康，不過，股價想開啟下一輪攻勢，得要伴隨取得高密度NOR的新客戶，或是任天堂switch更新改版或降價刺激銷量，摩根大通證券說明，在這些事情發生之前，建議旗下投資人採取守勢，靜待股價更好買點。

(工商 )