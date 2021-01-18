瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出，全球汽車產量強勁復甦、電動車滲透率大幅拉升兩大潮流浮現，台股車用族群受惠程度斐然，最青睞升評「優於大盤」的胡連（6279）、調升股價預期的敬鵬（2355），同時，持續看好貿聯-KY（3665）、台達電（2308）與臻鼎-KY（4958）。

台股車用族群投資熱度紅透半邊天，尤其電動車題材更是吸引資金關注，外資分析師說，市場資金持續氾濫，投資人比過去更喜愛轉機與願景題材，因此，不論是熱錢或研究機構皆火速緊抓潮流，向車用族群進發。

陳柏齡指出，特斯拉在亞洲的採購團隊進行一些改造，為台系IT供應鏈創造進軍特斯拉供應鏈的新機會。在瑞信證券台灣零組件產業研究範圍中，胡連、敬鵬各有高達100％、80％營收來自車用市場，是最純正車市復甦與電動車潮流受惠者，且這兩家企業都受惠出貨電動車元件的內含價值高於傳統汽車，以及特斯拉在地化採購策略帶來的好處。

瑞信證券最新把胡連投資評等升為「優於大盤」，賦予130元推測合理股價，陳柏齡認為，胡連不只站在車市復甦大浪上，享有來自大陸市場的增長續航力，還能掌握大陸不斷成長的本比替代需求，搶攻更多電動車用高附加價值的高速、高功率連接器市占。

敬鵬受惠汽車電子化程度提高，推升全球車用PCB產值的趨勢，且在美國、歐洲頂級電動車品牌廠間大有斬獲，2020年底已開始小量出貨。有鑑於電動車用PCB內含價值達百美元以上，高於傳統燃油車的60～70美元，獲得更多電動車專案便意味著獲得更多增長機會，給予41元推測合理股價。

貿聯-KY不僅擁有電動車知名品牌大客戶，亦奪下更多客戶訂單，加上資料中心、半導體設備等商機增添產品組合豐富性，後市廣為各研究機構看好，瑞信給予「優於大盤」投資評等。

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