佳和集團董事長翁茂鍾籠絡前公懲會委員長石木欽等上百名法官及檢警調人員，引發關注，監察院去年彈劾石木欽後，認為涉案逾百名官員也有進一步調查必要，要求司法院、法務部須在18日前提交調查報告給監察院，法務部指示曾任廉政署副署長的參事洪培根、高檢署政風室主任洪銘宏組成「政風調查小組」調查，定於今(18)日上午公布調查報告。

法務部昨漏夜整理調查報告，並作最後定稿。據了解，捲入本案的檢調人員人數，要比司法院少，且大部分人都已退休。

這起事件導因2019年8月間，台北地檢署偵辦石木欽涉關說案，檢察官調查後雖然沒有發現司法官涉及刑事犯罪，但疑有行政不法，於是由最高檢察署將案件移送司法院調查，石遭約談後火速請辭，關鍵證據正是翁茂鍾的筆記本。

據了解，翁茂鍾的筆記本宛如文學名著《官場現形記》，記錄了官場的黑暗腐敗，包括翁招待司法官等公務人員吃飯；一起打高爾夫球聯絡感情；贈送襯衫及茶葉等禮品，及如何揪團買股票，讓官員在股市賺大錢。監察院對石的彈劾內容，還點名多名檢調人員參與翁的餐敘，買股票，行為失當。

據了解，檢調人員涉入的情節，多半是與翁餐宴或球敘，部分人則是買賣翁公司股票，但事實上這些人因沒有承辦翁所涉案件，且買賣股票的時間點上，難認有對價關係，沒有刑事犯罪問題。

法務部將於18日上午10時舉行「翁茂鍾案涉及檢調人員行政調查報告」記者會，公布調查報告，並將報告送監察院。

(中時 )