英國專業物流媒體Loadstar報導，從15日算起，上海出口貨櫃運費指數（SCFI）過去一周雖僅小漲0.5％至2,885點，但較2020年同期來說卻已大漲1.9倍。

不過，亞歐線現貨運費方面，似乎有降溫跡象。北歐方面的報價，從前兩星期飆漲650美元後，目前小幅滑落39美元，至每TEU(20尺標準貨櫃)4413美元。2021年初至今，短短兩星期SCFI指數已漲590美元，從亞洲到地中海的現貨運費基本上維持不變，每TUE差不多還是在4296美元左右。

相較2019年同期，SCFI指數北歐每TEU報價僅為1010美元，地中海地區則為1180美元。今非昔比下，目前亞歐貨櫃運費的漲幅，都高達四倍左右。可是，SCFI指數未將運輸業者安抵送交終端收件者的中途支出納入。若一旦併入計算，貨運費用將高出許多。不過，卻有英國貨運代理業者指出，若上游運輸業者把運費訂太高將嚐惡果。事實上，因從中國大陸出口的貨運成本增加，一些客戶指稱自己產品已不受市場青睞因此而下架。

樂觀業者指出，儘管二月中旬的農曆新年後運價可望下降，但亞歐海運每40英尺貨櫃，還是維持6000美元左右的高運費。因運費太貴，故市場擔心這批從中國大陸運來的貨結束後，下一批不知何時再來。

至於亞美航線，自2020年9月中國大陸政府介入後，SCFI都蠻平穩的，現貨價連兩周也都緩漲。目前，以40尺貨櫃來說，美東海運費上漲50美元為4750美元。同時，美西價格也漲35美元達4050美元。這些在地運輸業者，巧列名目增加附加費，進而拉升整體運費。不過，在電子商務帶動下，需求仍強勁。根據美西洛杉磯統計，未來一周即將進口美國的貨櫃達近15萬TEU，比去年同期多增一倍。

大批從中國大陸出口至美國的貨物，不僅塞滿定期航班，同時也需增加臨時工來處理。另外，將駛入洛杉磯聖佩德羅（San Pedro）與長灘（Long Beach）的貨櫃船，也被迫延遲靠港至少七天以上。負責船舶調度的南加州海洋交換中心（Marine Exchange of Southern California）統計，如果所有碼頭都滿的時候，至少還有30艘船在等著靠港卸貨。

Jon Monroe調研公司表示，航運業者需放緩接單腳步，讓港口作業能稍有喘息空間。而本周這些南加州的港口，實在無法處理這麼多的進口貨櫃量。

(時報資訊)