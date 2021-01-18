彭博社認為，與西方市場相比，投資人前仆後繼地押寶疫情控管較佳，且似乎出現泡沫化跡象的亞洲金融市場。拿韓國KOSPI指數來說，2020漲勢預估可延伸至2021年，並躋身全球表現最佳的主要股市之一。同時，中國大陸股市逼近新高，日本的日經225指數，若以美元計價已寫下新頁。匯市方面，亞洲貨幣兌美元持續強勢，也創下二十多年來最長一段升值走勢。

摩根大通資產管理（JPMorgan Asset Management）首席亞洲市場策略師Tai Hui表示，市場對疫苗研發與接種感到樂觀，2020年底時趁著這個勢頭，很多人都有上車。同時，投資者也正努力尋找一些價值型或落後補漲標的。

KOSPI漲翻天：2020年3月時，韓國KOSPI指數曾創下自2008年10月來單日最大跌幅，同時大盤收在2009年來最低點。不過，置之死地而後生的韓股自此開始反彈，迄今指數上漲超過一倍，本月也有數次再創新高。

疫情東京：在日圓走升推動下，若以美元計價的日經指數已創新高。不畏日本已實施第三次緊急狀態，可能將大幅壓抑經濟成長，日股還是故我仍然向上挺進。

比特幣發威：近來，亞洲天氣異常寒冷，也帶動市場一些金融商品漲勢遠遠超過比特幣。以日本電力期貨來說，本月曾出現飆漲逾20倍情形。不過，比特幣也算表現不錯，價格也大漲一倍左右。

陸散戶狂買：最近幾周，大增的散戶融資餘額是中國大陸股市上漲的主要推手。根據統計，融資餘額又回到2015年時大股災最高水位，也直接拉抬深圳證交所創業板（ChiNext）與其它陸股。

瘋科技：馬來西亞科技指數（Bursa Malaysia Technology Index）從2020年3月跌深後反彈至今，大盤已飆漲超過三倍，也在大馬主要指數中鶴立雞群。不過，大馬政府已於12日宣布，當日起至8月1日全國進入緊急狀態。這也是自1969年以來，馬來西亞首次全國緊急狀態，藉此政府希望能抑制疫情擴散。

亞匯升爆：亞洲貨幣兌換美元匯率已連八個月升值，同時也是二十多年來最長一段升勢。拜外資現金持續流入亞洲之賜，以10種當地亞洲貨幣為主的彭博摩根大通亞元指數（Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index）也將持續看漲。

坐火箭的泰達電：台灣台達電在泰國的子公司泰達電（Delta Electronics Thailand），於2020年12月開始大幅起漲，短短一個多月時間，股價就像坐火箭似地巨幅揚升近15倍，也慘遭泰國證交所（SET）盯上。

(時報資訊)