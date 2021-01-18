美國萊豬今年元旦起開放進口，知名脫口秀主持人博恩針對此議題進行整理，指出民進黨雙標，但民眾並非不滿開放與否，而是怎麼開放。至於美豬美牛的問題，其實早在2012年就有答案，而在開放萊豬進口後，核食將成下一課題，博恩也問，如果犧牲經濟換得食品安全，大家願意嗎？下一次，政府會聽到人民的聲音嗎？

萊克多巴胺到底能不能吃？針對開放萊豬進口，博恩在「博恩夜夜秀」影片中直指民進黨雙標，採時空背景不同之術，2021年的蔡英文直接打臉2009年的自己，而民進黨不斷強調，當時並沒有CODEX國際標準，也遭國民黨立委蔣萬安打臉說，2016年民進黨也反對。不過，民進黨不只跟過去的自己矛盾，也跟現在的自己矛盾，衛福部長陳時中先說願意帶頭吃萊豬，後又表示自己有三高問題，只願意各吃一塊台灣豬、美國豬，被罵後再解釋「我也沒有說要帶頭吃，我是不得已的啦」。

不過，前總統馬英九過去也開放含有瘦肉精美牛，且曾透露，在美國念書時每個禮拜都吃豬腳。博恩認為，國民黨應跳出來說，當年說要開放美（萊）豬，就是因為民進黨，到現在才開放，台灣國際地位才會進度落後八年，結果全部都在說下一代該怎麼辦？就是因現在有6、7成民眾都不希望萊豬，不管藍綠都需要選票，沒有一件事情比萊豬更像照妖鏡。

朝野為進口萊豬多次攻防。圖為蘇貞昌去年11月底赴立院接受質詢，國民黨丟豬內臟抗議。（圖為中時資料照）

博恩表示，如果沒有國際壓力，沒有人想開放萊豬，但今天最令人不爽的不是要不要開放，而是怎麼開放。馬英九要開放美牛，還有通過食品衛生管理法，但這次蔡英文卻透過行政命令開放強行通過。

在蒐集資料的過程中，博恩發現一個現象，如果搜「美豬」多是偏綠的報導，但若搜「萊豬」則偏藍，那麼2021年放寬的到底是美豬還是萊豬？根據衛福部發布的行政命令，是直接修改進口的動物用藥殘留標準，所以答案是開放「萊豬」，雖然現在僅進口美國萊豬，但以後還是有其他國家的萊豬會進口。

關於美豬美牛的問題好像很複雜，其實台聯黨主席黃昆輝早在2012年就已經給出答案，當時他說，「美牛的問題不應該用食品安全的角度去處理，應該用自由貿易，如果用食品安全的角度，那豬的問題也會捲進來，就是沒完沒了，很難處理了」。

博恩指出，台灣就是一個高度依賴進出口的經濟體，到處賺人家錢，當然只能看人家臉色，可是近幾年，台灣的重要貿易夥伴都各自陸續簽署貿易協定，像是以日本為首的CPTPP，大陸也帶領各國完成RCEP簽署，台灣未來極可能面臨競爭國家出口都免關稅，只有台灣要被課關稅，所以積極參與區域經濟整合就變台灣國貿政策的重要方向，但開放後可以換到什麼？目前沒有人知道。

當年馬英九開放美牛後，停擺6年的TIFA談判2013年再度啟動，美國先前也取消美台往來限制，大家都開玩笑說是進口萊豬換來的，說不定多少有點影響。

此外，進口日本核食將是下一個課題，博恩拋出疑問，如果犧牲經濟換得食品安全，大家願意嗎？並再追問，不管願不願意，你覺得下一波，政府會聽到人民的聲音嗎？

(中時新聞網)