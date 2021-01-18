冷氣團來襲今天又要上班，各家咖啡業者紛紛祭出咖啡買一送一的優惠，星巴克今天起到周五連5天，上網投票就能獲得全品項買一送一的優惠，伯朗咖啡館在今天、24日、25日、31日祭出飲品買1送1，同樣是不限品項。

星巴克表示，今天起到周五(22日) 限時5天買一送一，只要每天到星巴克官方IG限時動態、FB參加新品飲料人氣投票，獲取當日代碼，至星巴克數位體驗網頁輸入代碼後，即可獲得「飲料好友分享券」一張，享全品項買一送一優惠，兩杯飲料必須容量、冰熱、口味皆一致，分享券期限到周日(24)為止。

伯朗咖啡館指出，1月份分別於今天、1月24日、25日、31日推出飲品買一送一分享日，以原價購買飲品任一杯，任選一杯飲品由伯朗咖啡招待，飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。以下為買一送一的活動門市：

◆平日活動門市：建國、科大、宜蘭大學、南港(遇場館活動日不配合）。

活動日期：1/25

◆週一加碼分享日門市：南京、中山一(長安西路口)、中山二(撫順公園旁)、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三(美食街)、長庚四、長庚二、華泰名品城。

活動日期： 1/18、1/25

◆週日分享日門市：青年公園、徐匯廣場、宜蘭、家福中壢。

活動日期： 1/24、1/31

伯朗咖啡館在今天、今天、24日、25日、31日也祭出飲品買1送1。(翻攝自 伯朗咖啡館網站)

(中時新聞網)