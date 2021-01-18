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國內指揮中心公布自2020年12月1日起，出入八大場所皆須強制配戴口罩。昨（17日）台鐵南下列車出現一位外籍女子因戴口罩會咳嗽而不願戴上，遂在車上情緒失控飆罵乘客與警察，列車長直接表明拒載，最後鬧事的外籍女子便悻悻然在竹南站逃離下車，過程遭PO網，掀起議論。

一位網友在臉書社團《爆料公社》發文，內文指出，昨（17日）她自台鐵板橋站搭乘南下列車，在抵達中壢站時，座位後方的外籍女子開始大聲咆哮，用英文辱罵「Fuck you」，了解後得知，外籍女子未正確配戴口罩，將鼻子裸露在外，被鄰座女乘客善意勸導後，卻突然腦羞。

據悉，外籍女子表示，她戴口罩會咳嗽，所以才沒正確配戴。原PO亦加入勸導的行列，卻被外籍女子以中指問候，列車行駛至新竹站時，找來鐵道警察上車處理，外籍女子則情緒失控的中英文摻雜，吼著「停止你們的行為」、「叫車長過來」。

原PO指出，列車長理解外籍女子戴口罩會咳嗽的苦衷，曾提出讓她前往哺乳室乘車的提議，但外籍女子不領情，拒絕待在密閉空間。列車長在列車抵達竹南站前，利用無線電表明拒載這名外籍乘客，原PO說明，當時車抵達竹南站時，月台全是警察，外籍女子發現事態不妙，遂逕自下車，結束這場鬧劇。

原PO將事發過程全程使用影片記錄下來，將影片發布網路，不少網友看完相當憤怒，認為在疫情敏感期間仍出此舉，實在不智；同時也有許多網友感謝原PO、列車長、鐵道警察的付出與努力。

(中時新聞網)