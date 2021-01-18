關西高中生態園區火警 鐵皮小木屋燒光 08:062021/01/18 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關西高中生態園區鐵皮屋火警。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關西高中生態園區鐵皮屋火警，消防人員撲滅 火勢。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 關西鎮中山東路2號的關西高中，18日清晨6時許發生火警，消防局獲報派遣第三大隊、關西、新埔、橫山及芎林分隊共12車28人前往搶救，起王現場為學校生態園區內的鐵皮屋頂小木屋起火燃燒，消防人員出約半小時後將火勢撲滅，燃燒面積約5坪，無人員受傷受困，起火原因將進行調查，損失金額待學校查估。 建商緊跟台積電 成業績保證 太平資源回收場火警民眾：臭到無法睡覺 (中時 ) #關西 #生態園區 #鐵皮屋 #學校 #高中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合歡山冷颼颼 衛生棉成暖警神器 04:102021/01/18 地方新聞 中市清潔隊 人潮熱點消毒防疫 04:102021/01/18 地方新聞 龍潭凌晨傳火警 慈善組織據點、洗車廠雙遭燒毀 10:162021/01/17 社會 中市青諮會 提案參採率逾8成 04:102021/01/17 地方新聞 新埔潘屋古蹟修復 展現豪宅大氣 04:102021/01/17 地方新聞 苗市中山路傳火警煙霧瀰漫 老婦受困2樓攀梯逃生 13:532021/01/17 社會 看屋筆記：桃園區康晶釀(個案＋價格分析) 09:002021/01/17 建案開箱-桃園 留美超前部署 高中開辦先修課 04:102021/01/17 生活新聞 八里違建蟑螂 誆騙付錢就免拆 04:102021/01/18 地方新聞 疫情影響實體交流 各高中與國外姐妹校改視訊互動 09:482021/01/17 生活 暖暖高中打造療癒圖書館 「元氣愛樂居」成全台首例 23:202021/01/16 生活 社會熱門新聞 太陽花攻占政院 有罪判決遭撤銷發回更審 - 社會 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 - 社會 太陽花攻占政院 終局判決將出爐 - 社會 攻占行政院可主張無罪 最高法院判決創設抵抗權 - 社會 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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