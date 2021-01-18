關西高中生態園區鐵皮屋火警，消防人員撲滅 火勢。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

關西鎮中山東路2號的關西高中，18日清晨6時許發生火警，消防局獲報派遣第三大隊、關西、新埔、橫山及芎林分隊共12車28人前往搶救，起王現場為學校生態園區內的鐵皮屋頂小木屋起火燃燒，消防人員出約半小時後將火勢撲滅，燃燒面積約5坪，無人員受傷受困，起火原因將進行調查，損失金額待學校查估。

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