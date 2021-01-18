【時報-台北電】台指期上周五下跌95點至15632點。價差方面，台指期正價差縮至15.61點，電子期正價差擴至1.77點，金融期逆價差縮至-0.05點。現貨部分，三大法人賣超87.39億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2987口至-9618口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少3266口至-24852口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少8500口至-16260口。

上周四盤後時段，拜登公布1.9兆美元新刺激計畫，包括把紓困支票提高到每人2000美元，每周400美元額外失業補助金延至9月底等。美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌0.22%，標普500下跌0.38%，那斯達克下跌0.12%，費半指數上漲2.13%。台股上周五開高走低，早盤台股一度帶量上攻大漲逾300點，隨後獲利了結賣壓出籠，紅翻黑，終場加權指數下跌0.58%，收15616.39點，失守5日線。權值股來看，台積電上周四宣布擴大資本支出，激勵股價上漲1.52%，收601元，而大立光跌幅較大，下跌3.38%，收2860元，鴻海上周五股價也拉回休息，小跌0.43%，目前權值股在獲利了結賣壓下拖累盤勢面臨壓力，但台股多頭格局不變，投資人勿隨意猜頭，並後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16000點，賣權未平倉最大量集中在15600點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.36。VIX指數上漲0.3至23.24。整體選擇權籌碼面呈中性。(永豐期貨提供)

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