李方酒店集團因資金調度吃緊，旗下「金雞母」高雄中央公園英迪格酒店驚傳將遭法拍。對此，酒店發表聲明表示，營運及資源均由洲際酒店集團（IHG）負責，目前仍正常營業中，管理團隊以賓客及會員權益為優先考量，應提供的軟、硬體服務均不受影響。

李方酒店集團旗下擁有皇家季節酒店、頭等艙飯店、太空艙旅社等自有品牌，分別主打歐式風格、自由行及背包客。爾後收購原高雄番喜町商場、斥資36億元改建，委託洲際酒店集團（IHG）經營管理的「高雄中央公園英迪格酒店」於2016年12月16日正式開幕。

高雄中央公園英迪格酒店開幕4年來營運穩健成長，即使去年遭逢新冠肺炎疫情衝擊，整體營運仍維持獲利，成為李方酒店集團旗下最賺錢的金雞母。不過，由於砸下重本、耗時7年籌備的台中李方艾美酒店遲遲無法開業，使李方集團近年屢傳財務吃緊風聲。

由於資金周轉壓力，李方酒店集團去年起已陸續標售旗下物業變現救火，如今高雄中央公園英迪格酒店驚傳將遭法拍，預計3月4日以29.09億元底價進行首次法拍，據悉應是債權人向法院申請強制執行，證實李方酒店集團的資金吃緊嚴峻程度。

對此，高雄中央公園英迪格酒店發表聲明，表示酒店由李方酒店集團委託IHG管理、協議效期為12年，期間酒店營運及所需資源均由IHG提供。目前酒店正常營運中，管理團隊優先考量酒店賓客及會員權益，強調應提供的客房或餐飲軟、硬體服務均不受影響。

(時報資訊)