行政院長蘇貞昌17日赴基隆視察基隆港重大建設，指出中央對於基隆港重大建設已投入超過60億元，強調建設不分黨派，未來中央、地方一起合作，整體規畫並一體推動、加速完工，相信基隆將脫胎換骨、愈來愈漂亮且愈來愈重要。

蘇貞昌表示，基隆港是台灣的重要港埠，關稅收入曾占台灣整體逾6成，許多軍事、政治、文化、歷史均在此發源。雖然在軍事用途上極為重要，但軍港西遷卻停滯20年無進展，直到前年5月在蔡英文總統支持下動工、預計明年6月前完成，期許整體計畫能再加速完成。

蘇貞昌指出，近年來中央支持基隆港區重大工程建設計畫，包括軍港西遷，未來西2、西3庫旅客中心、即將完工的城際轉運站等，投入經費已逾60億元，若非交通部、內政部、文化部、國防部、環保署及農委會等部會及計畫大力支持，有再好的擘畫及建設也無法實現。

蘇貞昌肯定基隆市長林右昌完整擘畫，將各方面建設串聯配合起來，使基隆市改頭換面、「港市合一」，現今的基隆港已脫胎換骨、改頭換面，待未來西2、西3庫旅客中心整建完工後，便可在港區內看著郵輪進港，讓基隆人看到整體建設完成。

蘇貞昌強調，推動建設不分黨派，就是做出效率。請港務公司務必落實推動相關建設，也請行政院秘書長李孟諺協調，在建設完成前先協調好行政手續，讓相關部會能一體推動相關工程，相信工作會更有效率。

蘇貞昌也感謝港務公司相關同仁，雖然去年必然受疫情影響，但相信在疫情過去、大樓完成後，基隆與全台灣各地民眾都能來到基隆，在新建物上看著郵輪進港，相信將是其他地方看不到、最有賣點的景象，也是最能實現「向山致敬」、「向海致敬」之地。

(時報資訊)