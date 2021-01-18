《美股》18日 美股休市一天 08:012021/01/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日適逢馬丁路德金紀念日(Martin Luther King, Jr. Day)，為美國聯邦法定假日，19日正常開盤交易。 美股財報季 看好健康科技 美銀：Alphabet今年稱霸尖牙股 (時報資訊) #美股 #美股休市 #適逢 #馬丁路德 #紀念日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資捧 台股10千金在望 04:102021/01/18 財經要聞 台新：A股春季行情 平均漲幅22.8％ 04:102021/01/18 全球財經 賓士E300 Coupe內外皆美 04:102021/01/18 時尚消費 標普企業上季獲利 估衰退12％ 04:102021/01/18 全球財經 中概股回流潮 港科技股添動力 04:102021/01/18 投資理財 16檔三優股 有望接棒演出 04:102021/01/18 證券．權證 台股站愈高 永續＋股息愈重要 04:102021/01/18 投資理財 台股居高思危 富邦投信：永續＋高股息策略更有利 04:102021/01/18 全球財經 台股上周當沖買賣成交 衝1.25兆 04:102021/01/18 投資理財 挺台股 財長：當沖降稅將延長 04:102021/01/18 財經要聞 資金抱團 陸股龍頭企業強悍 04:102021/01/18 投資理財 財經熱門新聞 台積電資本支出創新高 美媒爆2大利空 目標價跌破眼鏡 - 財經 貨櫃船今年獲利 業界估增5～6成 - 財經要聞 - 工商時報 外資捧 台股10千金在望 - 財經要聞 - 工商時報 16檔外資掃貨 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 航運股殺到哪 老手爆驚悚價位：勿忘「天國一輝」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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